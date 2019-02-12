Campeón Vaquero Navarrete acumula reconocimientos
La Comisión de Box de la Ciudad de México realizaron un reconocimiento al Campeón Mundial supergallo OMB
Ciro Nucci, Presidente de la Comisión de Box de la Ciudad de México en compañía de los Comisionados, Miguel Ángel Gazque, Ricardo Trápaga y Rodolfo Rosales, realizaron un reconocimiento al pugilista capitalinoEmanuel “Vaquero” Navarrete.
“El pasado 8 de diciembre estuvimos peleando por el título mundial supergallo contra Isaac Dogboe (Ghana), que llegaba invicto y era el campeón mundial, gracias a Dios me toco la fortuna de traerme el cinturón mundial para México”, señalo Navarrete Martínez (26-1 y 22 KO´s).
“Muchos de ustedes conocen mi carrera amateur, muchos saben que no fue fácil porque llevo ya casi 16 años entrenando y le agradezco mucho a la Comisión de la Ciudad de México las facilidades que nos han brindado”, dijo el Campeón Mundial de peso supergallo de la OMB.
Navarrete agradeció en especial a su casa: “a mi empresa Zanfer de Fernando Beltrán, a mi familia porque gracias a ellos pudimos cumplir esta meta, ser campeón del mundo, estamos muy contentos y decirles que se emocionen con esto, que se motiven porque si se puede”.
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