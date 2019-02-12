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Fútbol

Campeón Vaquero Navarrete acumula reconocimientos

La Comisión de Box de la Ciudad de México realizaron un reconocimiento al Campeón Mundial supergallo OMB

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|Pablo Lozano - Kaiser Sports Mex

Escrito por: Azteca Deportes

Ciro Nucci, Presidente de la Comisión de Box de la Ciudad de México en compañía de los Comisionados, Miguel Ángel Gazque, Ricardo Trápaga y Rodolfo Rosales, realizaron un reconocimiento al pugilista capitalinoEmanuel “Vaquero” Navarrete.

“El pasado 8 de diciembre estuvimos peleando por el título mundial supergallo contra Isaac Dogboe (Ghana), que llegaba invicto y era el campeón mundial, gracias a Dios me toco la fortuna de traerme el cinturón mundial para México”, señalo Navarrete Martínez (26-1 y 22 KO´s).

“Muchos de ustedes conocen mi carrera amateur, muchos saben que no fue fácil porque llevo ya casi 16 años entrenando y le agradezco mucho a la Comisión de la Ciudad de México las facilidades que nos han brindado”, dijo el Campeón Mundial de peso supergallo de la OMB.

Navarrete agradeció en especial a su casa: “a mi empresa Zanfer de Fernando Beltrán, a mi familia porque gracias a ellos pudimos cumplir esta meta, ser campeón del mundo, estamos muy contentos y decirles que se emocionen con esto, que se motiven porque si se puede”.

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