Cierra “Gallo” Estrada etapa de altura

Juan Francisco Estrada está en el mejor momento de su carrera. Con 28 años de edad, ya habiendo sido campeón mundial Mosca y próximo a disputar su pelea número 40 en el boxeo profesional, el popular “Gallo” es de las principales figuras activas del boxeo mexicano y de lo mejor.

El próximo 8 de septiembre, en el Fórum de Inglewood, deberá dar una prueba del porqué es un peleador de élite y de que quiere la oportunidad de ser campeón mundial Supermosca, en el corto plazo.

El “Gallo” Estrada (36-3-0, 25 ko’s) se enfrentará al también mexicano, Felipe “Gallito” Orucuta (36-4-0, 30 ko’s) encabezando la cartelera “Superfly 3” en lo que deberá resultar un combate de mucha acción en el centro del ring.

Para ello, Estrada y su equipo de trabajo, encabezado por el entrenador Alfredo Caballero, finalizarán mañana la etapa fuerte de preparación, que fue una concentración de cinco semanas en Jiquipilco, Estado de México, donde en la máxima altitud del país, entrenó potencia, resistencia, fortaleza, condición y factor de recuperación.

Ha estado realizando exigentes pruebas con sparrings de lujo, de más de 12 rounds, y el “Gallo” terminó a gran ritmo y con aire de sobra. En la revisión de su peso, se determinó que va por debajo de lo planeado, por lo que no tendrá que hacer sacrificio de alimentación ni hidratación.

“Nos hemos preparado muy fuerte, Orucuta es un peleador de choque, explosivo, de gran resistencia, y estamos seguros de que va a venir preparado para una guerra de 12 rounds, entonces el factor físico va a ser clave”, dijo Estrada.

Agregó: “No habrá sorpresas ni Orucuta callará bocas, porque yo ganaré como sea, de ninguna manera me confío, sé de la calidad de Felipe por eso me prepararé, pero el triunfo será para mi, voy por Rungvisai”, aseguró el peleador orgullo de Puerto Peñasco, Sonora.

Mañana por la noche Estrada y su equipo regresan a Hermosillo y el sábado toman vuelo para llegar a la sede de la pelea en Los Ángeles, California.

Su entrenador, Alfredo Caballero, explicó que el entrenamiento en altura le cae muy bien al “Gallo” pues su factor de recuperación es impresionante. Considera que hizo una de las mejores preparaciones de su carrera.

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