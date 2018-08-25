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Fútbol

Confirmada la ‘Alacrán’ Berchelt vs ‘Mickey’ Román

Carlos Aguilar dio a conocer la noticia del siguiente combate de Miguel Berchelt a realizarse el mes de noviembre próximo

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, el campeón mundial Superpluma de la WBC, volverá al ring en el mes de noviembre a través de Box Azteca, La Casa del Boxeo.

Carlos ‘El Zar‘ Aguilar, nuestro compañero del Box Azteca Team, dio a conocer la noticia en exclusiva y también confirmó a su oponente. Berchelt enfrentará a Miguel ‘Mickey’ Román el próximo 3 de noviembre y en las siguientes semanas se dará a conocer la sede.

‘El Alacrán’ viene de un contundente triunfo sobre el argentino, Jonathan Víctor Barros, en Mérida, Yucatán que le permitió defender por tercera vez su campeonato mundial Superpluma y ahora buscará vencer a Román, en una contienda que sacará chispas.

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