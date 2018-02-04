Contundente victoria del ‘Zurdo’ Ramírez

Ciudad de México. Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez no tuvo rival esta noche, fue muy superior al ghanés, Habib Ahmed, quien poco pudo hacer para dañar al mexicano.

Ramírez retuvo su Campeonato Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo con una gran exhibición de boxeo, que coronó con un gran nocaut, algo que no lograba desde tres años atrás.

‘El Zurdo’ mostró un gran repertorio de golpes, que hizo latente gracias al largo alcance y gran estatura, que le permitieron sacar una ventaja evidente sobre Ahmed, quien no le aguantó el ritmo, a pesar de haber arrancado impetuoso.

El referí detuvo el combate a los 2:30 del sexto round, pero si lo hacía algunos atrás, no hubiera sido raro. "Gracias a Dios se dio la victoria, con nocaut y con el título de regreso a casa. Desde el tercer round sentí que lo había agarrado, pero no me precipité al nocaut hasta que se diera la oportunidad para lograr la obra maestra. Ahora quiero unificar títulos, ir a Europa y ganar en tierra ajena", dijo tras su victoria.

Te puede interesar: Lupita' Martínez retiene su título