Crucial combate para ‘Gallo’ Estrada

Carson, California.- Una “guerra” entre sonorenses se vivirá este sábado en el StubHub Center de Carson, California, donde Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada partirá como favorito sobre Víctor ‘Spok’ Méndez.

El ‘Gallo’ Estrada, quien ya fue campeón mundial y que en 2019 tendrá la revancha, en busca del cetro supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quiere afianzarse en el mercado estadunidense, donde peleará por cuarta vez seguida.

En su turno en la báscula el ‘Gallo’, de Puerto Peñasco, pesó 120.4 libras para el choque en peso pactado de 121, mientras que el oriundo de Hermosillo lo hizo en 119.2, listo para dar la sorpresa y enfilarse a mejores oportunidades.

Estrada llega a este duelo con récord profesional de 37-3, 25 por nocaut, mientras que Méndez tiene marca de 28-3-2, 20 por la vía del cloroformo.

