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¿De dónde viene el apodo “Destroyer”?

Andy Ruiz tiene puños devastadores pero su apodo no viene de esto.

Andy Ruiz
Andy Ruiz Jr |Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

Este 7 de diciembre, Andy Ruiz subirá al ring de la Arena Diriyah en Arabia Saudita, para exponer sus 3 títulos mundiales peso completo (AMB, OMB y FIB). Será la primera defensa del “Destroyer” mexicano.

Yo pensaba que el apodo “Destroyer” (destructor en inglés) era producto de sus devastadores puños y su record de 33 victorias, 1 derrota y 22 nocauts. Pero no es así. En entrevista con Don Andrés Ruiz, padre de Andy, me enteré de la verdad.

Andy presume de su sobrenombre desde que tiene 3 años de edad. Lo acuñó en las playas de la localidad de San Felipe, Baja California, a un par de horas de Mexicali. Resulta que el pequeño Andy aprovechó un descuido de sus padres para montarse en uno de los “Go-Karts” de Don Andrés y dar un paseo sin control por la playa.

“… lo miré atrás que se sube al carrito y le aplasta al carrito y ñaaaaa empieza a andar en el mar, en la playa, haciendo un machucadero de gente. Mandó como a 7 al hospital ahí”.

Aquel paseo por playa terminó en una tarde accidentada, afortunadamente sin consecuencias fatales y desencadenó el apodo del primer campeón mundial mexicano peso completo: El “Destroyer” Andy Ruiz.

Por: César Castro

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