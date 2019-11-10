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Fútbol

El ‘Alacrán’ picó al ‘Canito’ Sosa

Con una fuerte pegada, Miguel Berchelt logró la sexta defensa de su título

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Escrito por: Azteca Deportes

El Dignity Health Sports Park abría sus puertas para recibir al mexicano Miguel 'Alacrán' Berchelt en su sexta defensa por el título superpluma del CMB frente al “Canito” Sosa.
El mexicano puso tierra de por medio desde el primer round mientras estudiaba la estrategia del boricua que soltaba combinaciones peligrosas.

Sin duda, el pugilista mexicano es reconocido mundialmente por el veneno que lleva en el jab de izquierda, el cual sería un tormento para el 'canito'. Berchelt estaba decidido a terminar pronto este compromiso.

El 'Alacrán' se lució en el tercer episodio retando la guardia del boricua, quien no pudo contener el fuerte embate y al minuto 2:56 del cuarto rollo mostró su lado débil para darle la pauta al mexicano para conectar un fuerte gancho al hígado que lo dejaría fuera de combate.

Estas acciones obligaron al equipo de Jason Sosa a tirar la toalla para defender lo que quedaba de su peleador.

Miguel 'Alacrán' Berchelt continúa vistiendo el cincho del CMB en la espera de quién será su próximo retador mandatorio, tras el combate entre Óscar Valdez y el 'Jaguar' Gutiérrez.

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