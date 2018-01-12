El ‘Gallo’ Estrada vs Sor Rungvisai | Lo que necesitas saber

Ciudad de México.- Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada se prepara para la pelea de su carrera, disputará el título supermosca ante el verdugo del ‘Chocolatito’ González, Sor Rungvisai, actual campeón de la división.

Estas es lo que necesitas saber de cada boxeador, previo a la cartelera ‘Superfly’ 2.

1.- ‘El Gallo’ Estrada ganó el título mosca ante Brian Viloria en abril del 2013, defendió con éxito su cetro, hasta que una lesión en la mano, le obligó a ausentarse de los cuadriláteros.

2.- Su eterno rival, Román González, con quien perdió en el 2012, sufrió dos espeluznantes derrotas ante Sor Rungvisai, dando la oportunidad al ‘Gallo’ de contender por el campeonato mundial.

3.- Estrada viene de ganarle a Carlos ‘Príncipe’ Cuadras el año pasado, exhibiendo unas cualidades técnicas excelsas y otorgándole la posibilidad de retar por el campeonato mundial de supermosca.

4.- Estrada se está preparando en Hermosillo, Sonora con Alfredo Caballero, a quien considera más que un hermano, el ‘Gallo’ creció huérfano y ha encontrado en Caballero un aliado para llegar a la elite del boxeo mundial.

5.- Estrada tiene un récord de 36 peleas ganadas, 2 derrotas y 0 empates, con un impresionante récord de 25 KO.

6.- Sor Rungvisai tiene 44 victorias a lo largo de su carrera, ha caído en cuatro ocasiones y ha empatado una más, sin embargo su poder noqueador es de llamar la atención, pues 40 veces ha ganado por la vía del cloroformo.

7.- Rungvisai llegará al combate como favorito en las apuestas.

8.- La cartelera se titula ‘Superfly 2’, pues será una noche de divisiones pequeñas, donde Estrada y Rungvisai se enfrentarán por el título mundial.

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