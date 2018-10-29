El Paso, Texas, ya recibió a Berchelt

Ciudad de México. El campeón mundial Superpluma CMB, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, ya se encuentra en El Paso, Texas, donde el próximo sábado defenderá por cuarta vez su título, cuando se enfrente al también mexicano, Miguel ‘Mickey’ Román, que será transmitida en territorio mexicano por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

Berchelt (34-1-0, 30 ko’s) cerró preparación el pasado sábado, luciendo condición, físico y mentalidad al máximo nivel. En la prueba del pre pesaje de siete días, el campeón del mundo no tuvo ningún tipo de problemas y sin sacrificios ni dietas extremas, estará dentro del limite de las 130 libras a más tardar este miércoles, dos días antes de la ceremonia de peso oficial.

El domingo viajó a la sede de la pelea, El Paso, Texas, donde a pesar de que su retador, “Mickey” Román, peleará prácticamente en casa, Berchelt confía en su preparación, fortaleza y gran momento para salir con el brazo en alto y conservar su cinturón.

‘Alacrán’ y ‘Mickey’ tendrán actividades promocionales desde este martes, cuando realicen una ligera rutina de entrenamiento abierto a la prensa, en el Wolves Den Boxing Gym. A las 14:00 horas entrenará Berchelt, y Román lo hará 45 minutos después.

El miércoles, darán dulces con motivo de “Halloween” en Casa Nissan. A las 17:00 horas Berchelt, a las 17:45 horas, Román.

Para el jueves está programada la conferencia de prensa final, en la misma sede de la pelea, el Don Haskins Center, a partir de las 14:00 horas, donde estarán tanto los estalearistas como los peleadores de apoyo, autoridades, promotores y oficiales del CMB.

Finalmente, el viernes 2 de noviembre se llevará a cabo la ceremonia de peso oficial, a partir de las 13:30 horas, en el mismo Don Haskins Center.

