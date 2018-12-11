“El Vaquero” Navarrete regresa tras lograr título supergallo OMB

Como nuevo Campeón Mundial de peso supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, regreso a la Ciudad de México la tarde de este martes el pugilista mexiquense Emanuel “El Vaquero” Navarrete acompañado de su hermano Pedro “El Vaquero” Navarrete; el integrante del equipo de Promociones Zanfer de Fernando Beltrán sabe que esto es sólo el comienzo de algo muy grande en su carrera deportiva.

“Ahora si ya lo puedo decir, campeón del mundo, es para lo que trabajamos siempre, para dar la sorpresa”, fueron las primeras impresiones del pugilista mexicano, quien se impuso a uno de los campeones más fuertes de la categoría supergallo, “el reto que habíamos tomado sabíamos que no era nada fácil, tuvimos mucho tiempo para prepararnos y el resultado está por demás decirlo”.

Una buena preparación se notó desde que conecto los primeros impactos en la humanidad del rival, “de hecho sabíamos que iba a pasar eso, trabajamos muy duro, hicimos una etapa fuerte, intensa, sabíamos que él no iba a soportar los golpes fuertes y si los soportaba se iba a ir mermando, iba a ir disminuyendo el ritmo”.

Sin embargo, sobre la pelea las cosas se complicaron porque “yo me lastime las manos por los golpes que le estaba proporcionando y por ahí del quinto y sexto rounds descanse, disminuí la intensidad por lo mismo de los brazos y de los hombros, ya después del ocho ya vimos que él estaba muy mal, lo conectamos y él solo iba para atrás buscando el abrazo, era el momento de nosotros de ir por el campeonato, lo pensábamos noquear pero no, el durísimo la verdad”.

Y ahora de campeón a campeón el reto sigue siendo para Rey Vargas, “bienvenido la verdad, yo lo dije antes de pelear con Dogboe, yo pedí pelear con Dogboe porque es el peleador más fuerte creo yo en las 122 libras, ahora que ya lo enfrenté y saben que tengo un buen potencial a ver si ahora Rey Vargas quisiera unificar conmigo o a ver si le da por la AMB o la FIB”.

|Pablo Lozano - Kaiser Sports Mex

Te puede interesar: El boxeador mexicano ‘Canelo’ Álvarez arriba a Nueva York

