Emmanuel Navarrete, por otro triunfo

Ciudad de México.- Emmanuel ¨Vaquero¨ Navarrete, uno de los prospectos más sólidos y activos de Zanfer estará de vuelta al ring este sábado en su segundo combate del 2018.

¨Vaquero¨ Navarrete (23-1, 20 kos) enfrentará al experimentado colombiano Breilor ¨Zulianito de Oro¨ Terán (22-15-1, 15 kos) en el Gimnasio del Sindicato de Trabajadores del Metro en La Ciudad de México y Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá en otra gran gala de boxeo de promociones Zanfer celebrando 25 años de éxitos.

El choque Navarrete y Terán es el estelar a diez rounds en peso Pluma Jr. Emmanuel de 23 años , número dos en la clasificación mundial Supergallo lleva un paso impresionante en el boxeo profesional y esta a un paso de disputar el título mundial.

Apenas el pasado 20 de enero Navarrete dio una impresionante demostración de poder al noquear en dos rounds al filipino Glenn Porras en la Ciudad de México sumando el sexto nocaut en fila.

Terán de 32 años, ha peleado en varios países y ha enfrentado a los mejores, el año pasado dio una gran pelea ante Julio Ceja perdiendo cerrada decisión.

GRAN CARTELERA DE RESPALDO

En el combate co estelar el prospecto capitalino Cesa Soriano Jr (11-1, 5 kos) enfrentará a Richard Zamora (16-2, 9 kos) de San Luis Potosí a diez rounds en peso Superligero.

Otro talento en ascenso de la CDMX Mauricio ¨Bronco¨ Lara (10-1, 5 kos) enfrenta a Daniel Colula en la división Pluma a ocho episodios.

El sensacional ex seleccionado nacional Bryan González (6-0, 4 kos) de Cuernavaca, Morelos enfrenta a Martín Navarrete )2-2, 1 kos) a seis rounds en peso Superpluma.

En un combate de invictos y de capitalinos Jesús Arturo Torres (4-0, 3 kos) chocará con Porfirio González (2-0, 2 kos) en peso Supermosca a seis rounds.

Otro talento de Zanfer David Picaso (4-0, 2 kos) verá acción en peso Supergallo enfrentando a Martínez Jiménez a seis episodios.

El espectacular peleador oaxaqueño Sergio ¨Chirino¨ Sánchez (7-0, 3 kos) va contra José Ramón Rodríguez en la división Pluma a seis rounds.

Te puede interesar:La pelea entre ‘Canelo’ y ‘GGG’ sigue en pie