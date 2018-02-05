Entrené para ganar, no importa el rival: Berchelt

Cancún, Quintana Roo. "En mi casa y con mi gente, se me respeta", dijo alguna vez el luchador, Dr. Wagner, y eso será precisamente lo que intentará hacer Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, pues este sábado peleará en su Cancún querido ante el ghanés, Maxwell Awuku.

Miguel ya se encuentra en su tierra y está listo para realizar su segunda defensa del cinturón Superpluma WBC. Esta sede él mismo la escogió por razones especiales: “Estoy muy contento de regresar a mi casa, ya cumplí uno de mis sueños que era presentarme ante mi gente como campeón mundial. Yo elegí hacer esta pelea en Cancún porque tenía que demostrarle a mi gente que el resultado de mis siete años de trabajo está dando resultados, esto muy importante para mí”.

En cuanto al cambio de rival, Miguel aseguró que eso lo tiene sin cuidado: “La verdad no me preocupa que haya cambios de rival, porque yo entrené para ganar y estoy preparado para lo que se me presente arriba del ring. Estoy poniendo en riesgo mi corona ante mi gente, y solo tengo en mente ganar".

Y cerró con sus planes a futuro: "Mi cabeza está en este sábado, en Maxwell Awuku, y después de eso me encantaría enfrentar a “Mickey” Román, pero sé que eso será en otro escenario porque ya me exigen estar en Las Vegas o en otros lugares de Estados Unidos, es por eso que pelear aquí en Cancún significa mucho para mí, porque este es mi hogar".

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