Es la pelea más importante de mi carrera: ‘Gallo’ Estrada
Juan Francisco “Gallo” Estrada considera que su estilo se impondrá ante Srisaket sor Rungvisai
Los Ángeles, EUA. Juan Francisco “Gallo” Estrada reconoció que enfrentará la pelea más importante de su carrera ante Srisaket sor Rungvisai, al que muchos lo ven como un “monstruo”, pero confía superarlo e incluso noquearlo para conquistar el título supermosca.
“Es la pelea más importante de mi carrera. Es una pelea por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que es el sueño de todo peleador mexicano ganar este cinturón”, dijo el de Puerto Peñasco, Sonora, en conferencia telefónica rumbo a “Superfly 2”.
Sabedor de la calidad de Srisaket, quien conquistó el título tras vencer al nicaragüense Román “Chocolatito” González, al que noqueó de forma contundente en su primera defensa, aseveró que está listo para imponerse y, si es posible, terminarlo antes del límite.
“Reconozco que es un peleador fuerte, sus triunfos sobre González fueron muy impresionantes y muchos lo ven como un monstruo, pero creo que mi estilo se va a imponer y pienso que puedo ganar por decisión y hasta por nocaut en los últimos rounds”, dijo.
Confiado de la preparación que realizó en Hermosillo, Sonora, con sparrings zurdos, el ex campeón mundial mosca AMB y OMB se dijo satisfecho de ser reconocido por leyendas mexicanas como el mejor de su país en la actualidad.
“Es un honor y un orgullo que estos dos grandes ídolos mexicanos (Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez) digan eso sobre mí y hay que darles gracias, pero hay que ser humildes y buscar un logro más en esta etapa de mi carrera”, externó.
“El mexicano es un gran boxeador y lo respeto mucho, creo que está a nivel de Román González, pero creo que soy más fuerte que Estrada y estoy muy confiado en ganar esta pelea, además de la gran preparación que hice para este combate”, concluyó.
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