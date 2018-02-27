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Este título se queda conmigo en México: Oscar Valdez

El campeón peso pluma de la OMB chocará ante el ex campeón mundial Scott Quigg el 10 de marzo en el StubHub Center

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Escrito por: Azteca Deportes

Los Ángeles, EE UU. Oscar Valdez espera una batalla cuerpo a cuerpo cuando se enfrente al veterano Scott Quigg, el sábado 10 de marzo en el StubHub Center en Carson, California. En las peleas de Valdez nunca falta el drama, y el StubHub Center, apodado "El Campo De Guerra" por Timothy Bradley, ha sido el escenario de numerosos combates candidatos a 'Pelea del Año'.

Valdez (23-0, 19 KOs), de Nogales, México, hará la cuarta defensa de su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Quigg (34-1-2, 25 KOs), un ex campeón supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de Bury, Inglaterra.

"Para esta pelea, hice la parte más dura de mi entrenamiento en Guadalajara, y creo que ha sido una de las mejores preparaciones de mi carrera porque entrené tan tranquila y pacíficamente", dijo Valdez. "Estamos más que listos para ir a la guerra y defender el título a toda costa el 10 de marzo. Aquí en Los Ángeles, estamos dando los toques finales a nuestra preparación. Estamos muy bien con el peso. Ahora solo estoy enfocado en la pelea."

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Quigg se convirtió en profesional en el 2007 y, al igual que Valdez, rápidamente desarrolló una reputación de peleas emocionantes y conectó con los fanáticos. Ha ganado tres seguidas desde que cayó una decisión dividida ante Carl Frampton en una pelea de unificación de título en febrero del 2016.

"Lo conocemos muy bien, y sabemos que su estilo en combinación con el mío es la tormenta perfecta que dará a los fanáticos un gran espectáculo y una buena noche de boxeo bajo las estrellas del campo de batalla conocido como el StubHub Center," dijo Valdez. "Estoy listo para otra guerra en StubHub."

"Esta será mi cuarta defensa del título mundial, y he aprendido mucho de mis peleas contra guerreros como Miguel Marriaga y Génesis Servania. Ahora, tengo una pelea aún más difícil contra Scott Quigg. Estamos bien preparados para quien sea. Este título se queda conmigo en México."
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