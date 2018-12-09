Gallo Estrada agradece apoyo y revela proyecto para el 2019

El boxeador mexicano Francisco “Gallo” Estrada celebró esta mañana de domingo la victoria del sábado en su enfrentamiento ante el también azteca Víctor Méndez en siete asaltos. Además adelantó que quiere en 2019 una revancha ante Srisaket Sor Rungvisai.

El ex campeón mundial mosca de la Asociación Mundial de Boxeo se lució en California, y fue mejor de principio a fin, dando importante castigo a Spock en el rostro sin encontrar respuesta oportuna.

Luego de su última pelea del 2018, Estrada agradeció el apoyó y afirmó que tanto él como su rival terminal con buena salud la noche en la que se terminó en siete episodios.

“Muchas gracias a toda la gente que me apoya!, todo salió muy bien gracias a Dios, tanto Víctor como yo bajamos con bien del ring, que eso es lo más importante.

Cerramos el año bien, esperemos la revancha contra Rungvisai el próximo año primero Dios”, escribió en Twitter el mexicano.

NOTA: ESTRADA SALIÓ MÁS GALLO Y VENCE A MÉNDEZ