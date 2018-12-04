‘Gallo’ Estrada, al quite

Ciudad de México. El boxeador mexicano, Juan Francisco “Gallo” Estrada, es uno de los mejores pugilistas en el mundo en la actualidad y tras una lesión de Román “Chocolatito” González, el astro azteca aceptó suplirlo.

Estrada subirá al ring este sábado 8 de diciembre, en la función Indiscutible que se realizara en el StubHub Center de Carson, California.

En en el duelo coestelar de la función,“El Gallo” Estrada (37-3-0, 25 KO’s), de Puerto Peñasco, Sonora, se enfrentará a Víctor ‘Spock’ Méndez (28-3-2, 20 KOs), de Hermosillo, Sonora, en un duelo pactado a 10 rounds en peso gallo.

“Es una gran oportunidad para mi carrera. Yo estaba entrenando en Los Mochis para la campeonato mundial que espero se dará en febrero o marzo del 2019 y estoy listo para darle un buen espectáculo al público angelino que siempre me ha apoyado”, dijo Estrada, quien ya está en Los Angeles.

“Conozco muy bien a Méndez, es un peleador fuerte con mucha hambre que lo dar'a todo sobre el ring, se que es una de mucho riesgo para mí, pero creo que mi experiencia ser'a un factor decisivo en esta pelea. Los importante es dar una buen pelea y el espectáculo está garantizado cuando dos mexicanos se enfrentan y aun más en este caso pues será una verdadera guerra sonorense”, concluyó.

La función será encabezada por la monarca invicta e indiscutible campeona mundial de peso welter, Cecilia Braekhus (34-0, 9 KOs), quien se enfrentará a la dos veces retadora a títulos mundiales, Aleksandra Magdziak-Lopes (18-4-3, 1 KO), oriunda de Güiliche, Polonia, pero residente de Marshfield, Massachusetts, en un duelo a 10 giros por todos los títulos de peso welter.