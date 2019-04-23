“Gallo” Estrada busca arrebatarle la corona al tailandés Rungvisai por nocaut

Todo listo para que este fin de semana el peleador sonorense Juan Francisco "Gallo" Estrada (38-3-0, 26 ko's) tenga su ansiada revancha frente al campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, el tailandés Srisaket Sor Rungvisai (47-4-1, 41 ko's), en el Forum de Inglewood de Los Angeles, California. Encontronazo que será transmitido el sábado en la noche por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

En entrenamiento público el pugilista mexicano mostró a los asientes una rutina donde lució una gran velocidad acompañada de golpes precisos y fortaleza que mostró su óptimo estado físico. Por su parte, su contrincante Srisaket Sor Rungvisai hizo una breve exhibición de sombras, para que posteriormente ya abajo del ring los peleadores posaran para fotos y charlaran con la prensa.

“Vamos a subir al 100% para esta pelea. Hemos hecho una gran preparación y nos sentimos en excelentes condiciones físicas, anímicas y boxísticas. Verán a un mejor Gallo Estrada de la primera vez que me enfrenté a Rungvisai, este pelea se acaba por nocaut y a mi favor, no me guardaré nada, dejaré todo en el ring, le dedico la pelea a mi gente de Sonora a todos los fans de México”, señaló el ex campeón mundial de peso Mosca nacido en Puerto Peñasco, Sonora.

El "Gallo" de 28 años está en una excelente forma física para enfrentar la pelea más importante de su carrera. Juan Francisco "Gallo" Estrada y el tailandés se enfrentaron en febrero del año pasado donde el campeón los superó al mexicano por decisión mayoritaria, en lo que fue la segunda defensa de su cetro en una pelea muy cerrada.

“Rungvisai y yo nos conocemos, sabemos lo que traemos cada quien y estoy seguro de que ofreceremos una gran pelea. Me siento muy rápido, muy fuerte, ya estamos en el peso y voy por la victoria, para darle a mi Sonora a mi México este campeonato mundial y quiero el cinturón verde y oro, es un sueño y nadie me detendrá en cumplirlo”, dijo nacido el Puerto Peñasco, Sonora.

Sor Sungvisai, fue corto en hablar "El público podrá esperar una gran pelea si Estrada aguanta mi golpeo, creo que en esta ocasión ganaré por nocaut", dijo el tailandés.