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Fútbol

‘Gallo’ Estrada, el ‘Gigante de los pesos chicos’

El promotor Fernando Beltrán califica al boxeador Juan Francisco Estrada como el grande de los pesos chicos

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Escrito por: Azteca Deportes

Los Ángeles, EUA. El promotor Fernando Beltrán calificó al boxeador Juan Francisco Estrada como el “Gigante de los pesos chicos”, a quien le gustaría verlo, si se corona, en revanchas con Román González o Carlos Cuadras.

“Puede ser el pequeño gigante, el gigante de los pesos chicos. La trayectoria del tailandés es muy fuerte, noqueó al ‘Chocolatito’ y en otra pelea controversial le ganó también, es una gran oportunidad de demostrar de qué está hecho el ‘Gallo’ y de que es el mejor peso chico del mundo”, externó Beltrán.

Luego de que el “Chocolatito” buscó en diversas ocasiones ganar un millón de dólares en una pelea, sin lograrlo, Beltrán dejó en claro que el sonorense “definitivamente es el que se perfila a hacerlo”.

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Luego de resaltar que el pugilista de Puerto Peñasco dominó en las 112 libras cuando fue campeón AMB y OMB, no dudó en resaltar que hará lo propio en las 115 y con esperadas revanchas si derrota al tailandés en el Forum de Inglewood.

“Creo que ganando se consolida como el mejor peso chico, nos encantaría la revancha con ‘Chocolatito’, nos encantaría con (Carlos) Cuadras, a quien le deseo la mejor de las suertes como mexicano, tiene la capacidad de ganar (a McWilliams Arroyo) para que nos regalen otra gran pelea”, expresó.

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