“Gallo” Estrada noquea a Dewayne Beamon y tiene exitosa defensa de su título.

El boxeador mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada logró la primera defensa del título Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras vencer por nocaut técnico en el noveno round al estadunidense Dewayne Beamon.

Ante más de 11 mil espectadores en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, con lo que se impuso una nueva marca en el inmueble, el “Gallo” Estrada mandó dos veces a la lona a Beamon y lo derrotó de manera contundente para estrenarse como campeón.

Inteligente sobre el ring, el ídolo sonorense buscó hacer daño desde el inicio a las zonas blandas del estadunidense, que también propuso y con su velocidad de puños intentó impactar al campeón, pero sin éxito.

Los gritos de “Gallo, Gallo” retumbaron en el inmueble, que explotó cuando el sonorense conectó una mano izquierda al rostro de Beamon para mandarlo a la lona en el segundo asalto, situación que repitió instantes después para que el estadunidense volviera a recibir la cuenta de protección.

La afición disfrutaba la pelea, incluso hizo “la ola” en el inicio del tercer rollo, mientras Estrada castigaba a placer a su oponente, al que llevó contra las cuerdas para impactar a dos manos a las zonas blandas y cabeza, y su triunfo parecía cercano.

Pese al dominio de Estrada, Beamon no dejó de presionar ni de soltar golpes, aunque eran los menos los que encontraban su objetivo final. Luego de cuatro asaltos las tres tarjetas eran favorables al mexicano.

El “Gallo” Estrada parecía tener la pelea bajo control y sólo era cuestión de apretar el acelerador para acabar a su rival, pero no llegaba el momento, mientras Beamon por momentos se crecía y le entraba al intercambio de golpes, como ocurrió al final del sexto asalto.

El apoyo de la afición era constante con los gritos de "Gallo, Gallo" y de "México, México" para un pugilista que cuando quiso soltó las mejores combinaciones de la noche, castigo que parecía letal. Al final del séptimo lo repitió, pero le faltó poco para acabar la pelea.

Estrada mantuvo precisión en su golpeo en el octavo rollo, con ganchos abajo que hacían daño al estadunidense y otros que se impactaron en su rostro. El castigo era incesante y el réferi decidió parar la pelea en el noveno.

“Ahora vamos por la unificatoria, vamos por (Khalid) Yafai y vamos a ganar ese campeonato, y arriba Sonora”, dijo el flamante monarca mundial mexicano, quien espera esa pelea para finales de año.

Con este triunfo, Estrada mejoró su récord profesional a 40-3, 27 por la vía del nocaut, mientras que el estadunidense se quedó con marca de 16-2-1, 11 por la vía rápida.