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Fútbol

‘Gallo’ Estrada protagonizará la ‘Superfly 2’

El ‘Gallo’ Estrada se declara listo para destronar al campeón mundial, Sor Rungvisai

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CARSON, CA - SEPTEMBER 09: Juan Francisco Estrada of Mexico celebrates his victory over Carlos Cuadras of Mexico at StubHub Center on September 9, 2017 in Carson, California. (Photo by Jeff Gross/Getty Images)|Jeff Gross/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Carson, California.- Juan FranciscoGalloEstrada se mostró emocionado por su pelea del 24 de febrero, listo para destronar al tailandés Srisaket Sor Rungvisai, y el también azteca Carlos Cuadras a la espera de una revancha con el vencedor.

Los dos pugilistas mexicanos estuvieron presentes este martes en California, donde se oficializó la función ‘Superfly 2’, que se realizará en el Fórum de Inglewood, California, con el pleito estelar entre Sor Rungvisai y el ‘Gallo’ por el título supermosca del CMB.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de enfrentar a Sor Rungvisai. Es un reto muy fuerte, ya que demostró su talento con sus dos victorias sobre Román González, a quien noqueó en su segundo combate”, dijo el de Puerto Peñasco, Sonora.

Reconoció la calidad del campeón, fuerte y con habilidades, “por lo que tendré que hacer una gran preparación para estar listo en este fuerte reto en busca del cinturón”, añadió el ex campeón mundial mosca de la OMB y AMB.

Juan Carlos Torres, director ejecutivo de Zanfer, aseveró que el mexicano demostrará que es el mejor supermosca del mundo, considerado entre los mejores de su país en los últimos años y que respeta al monarca, “pero es el tiempo de Juan Francisco”.

También estuvo presente el ‘Príncipe’ Cuadras, acompañado del entrenador Abel Sánchez y consciente de que un triunfo sobre el puertorriqueño McWilliams Arroyo sería su pasaporte rumbo a una nueva oportunidad de título del mundo.
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