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Fútbol

‘Gallo’ Estrada se declara listo

Juan Francisco Estrada y Carlos Cuadras, protagonistas de ‘Superfly 2’ declaran estar listos para ganar sus respectivos combates

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Escrito por: Azteca Deportes

Santa Mónica, EUA. Los protagonistas de la función “Superfly 2”, incluidos los mexicanos Juan Francisco Estrada y Carlos Cuadras, realizaron un entrenamiento público y se declararon listos para ganar, el primero seguro de que su inteligencia en el ring le dará el triunfo.

El “Gallo” Estrada retará al tailandés Srisaket sor Rungvisai por el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que Cuadras quiere una oportunidad ante el vencedor y deberá ganársela contra el puertorriqueño McWilliams Arroyo, peleas que podrás ver por aztecadeportes.com y Azteca 7 a partir de las 22:30 horas.

Estrada destacó el trabajo que realizó en las últimas semanas bajo las órdenes de Alfredo Caballero, conocedor del estilo de Srisaket, pero listo para elevar su carrera a otros niveles.

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“Se trabajó muy bien, se hizo una estrategia adecuada para la pelea y tendré que seguirla al pie de la letra para vencer a Rungvisai, volver a coronarme campeón mundial y elevar mi carrera a los más altos niveles”, dijo el “Gallo”.

Dejó en claro que deberán imperar su técnica y habilidades boxísticas, aunque de ser necesario está dispuesto a fajarse, “sé dé la pegada del tailandés y por eso tenemos que hacer las cosas bien, sin prisa y con mucha inteligencia”.
Por si te interesa: ‘Gallo’ Estrada y su preparación | Rumbo al Ring (Video)

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