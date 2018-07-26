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Fútbol

‘Gallo’ Estrada y ‘Gallito’ Orucuta estelarizarán ‘Superfly’ 3

Juan Francisco Estrada obligado a vencer a Orucuta para revancha contra Srisaket sor Rungvisai

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Los Ángeles, Estados Unidos.- Juan FranciscoGallo’ Estrada volverá a estelarizar la cartelera de ‘SuperFly 3’, donde se medirá al también mexicano, FelipeGallito’ Orucuta en el Fórum de Los Ángeles, California.

‘Gallo’ Estrada sucumbió ante el tailandés, Srisaket sor Rungvisai por el título mundial supermosca del CMB y para poder aspirar al título mundial, deberá vencer a Orucuta.

"Tengo que ganar contra Orucuta para poder obtener una segunda oportunidad en el título mundial supermosca del CMB y una revancha contra Srisaket sor Rungvisai”, comentó el ‘Gallo’.

Fernando Beltrán, promotor de Zanfer ve una pelea complicada, pues de tratarse de una pelea entre púgiles mexicanos, será un agarrón histórico, aunque coloca ligeramente favorito a Estrada.
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