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Fútbol

¡Implacable nocaut de Munguía al ‘Vaquero’ Navarrete

Munguía mantiene invicto al noquear en tres rounds a Navarrete

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Escrito por: Azteca Deportes

Nuevo León.- El peleador tijuanense JaimeDestructor’ Munguía noqueó al innoqueable capitalino JohnnyVaquero’ Navarrete al 2:08 del tercer asalto en el combate estelar en la arena ‘José Sulaimán’ en Monterrey, Nuevo León, Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitió en otra gran promoción de Zanfer.

Munguía (28-0, 24 kos) mostró de nuevo su potencia desde el `primer sobre la humanidad de Navarrete (33-10, 15 kos), quien cayó a la lona en el segundo asalto, pero se incorporó valientemente y logró conectar algunos golpes, pero fue arrollado por la fuerza del tijuanense.

El combate pactado a 10 asaltos en la división de peso Superwelter, emocionó al público con otra gran demostración de poder del tijuanense que mantuvo a raya a Navarrete, el cual no pudo cobrar venganza de la primera derrota que sufriera a manos del ‘Destructor’ de Tijuana en abril del 2017.

Desde que sonó la campana, Munguía se veía decidido, salió dispuesto a terminar rápido, a dos manos conectaba combinaciones a las zonas blandas y a la cabeza con cruzados que llevaban dinamita.

Para el segundo episodio dejó en claro que su promesa de mantener el invicto en Monterrey era en serio, pues depositó en la lona a Navarrete, el cual se levantó para seguir recibiendo castigo, hasta que sonó la campana.

La efectividad del golpeo del tijuanense estaba haciendo mella en ‘El Vaquero’ hasta que luego de una serie de combinaciones con acuse de recibo, el réferi Sergio Hernández decidió detener el combate a los 2 minutos con 8 segundos del tercer capítulo, declarando vencedor por nocaut técnico al orgullo de Tijuana.

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