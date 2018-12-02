Impone Luis Nery su jerarquía en Saltillo

El ex campeón mundial Luis ¨Pantera¨ Nery dejó sentir su jerarquía y derrotó por nocaut técnico al 1:16 del séptimo asalto a un valiente venezolano Renson ¨Gato¨ Robles en lo que fue la pelea estelar en la Arena Pavillon del Norte en Saltillo, Coahuila.

Nery(28-0, 22 kos) fue el mandón en todo el combate y en varias ocasiones puso en malas condiciones a Robles (15-4, 7 kos), quien supo capear el temporal, pero ya en el séptimo asalto recibió mucho castigo para que el réferi detuviera el combate por acumulación de golpes.

¨Cerramos gracias a Dios bien el año, estaremos listos cuando mi empresa Zanfer de Fernando Beltrán me indique la fecha para ir por el título mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo vacante y recuperar lo que es mío¨ expresó Nery de 23 años de edad.

En lo que fue el choque co estelar la peleadora Irma ¨Torbellino¨ García se impuso por decisión dividida a Isis Vargas en ocho asaltos en una pelea en peso Gallo.

Vargas (6-1, 1 kos) se repuso de una caída en el mismo primer asalto luego de recibir una izquierda de la ex campeona al título mundial ¨Torbellino¨ García (19-4-1, 3 kos), quien dominó todo el combate desde su guardia zurda aun asi un juez sorprendió al ver ganadora a Isis por 76-75 y los otros dos dieron79-72, 80-71 para García.

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