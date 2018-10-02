Impresiona “Alacrán” Berchelt en su preparación

En plena etapa fuerte de su preparación, Miguel Berchelt tiene muy contento a su equipo de trabajo, pues las mediciones que se le han hecho a las pruebas de resistencia, reacción y recuperación, han sido ampliamente superadas y el programa va cumpliéndose a la perfección.

El “Alacrán” Berchelt (34-1-0, 30 ko’s) expondrá por cuarta vez su campeonato mundial Superpluma CMB cuando se enfrente a su retador oficial, el también mexicano Miguel “Mickey” Román (60-12-0, 47 ko’s) en Don Haskins Center de El Paso, Texas, en función de Top Rank y Zanfer que será transmitida por Azteca 7, la Casa del Boxeo.

Berchelt se encuentra en la etapa fuerte de su preparación en Hermosillo, Sonora, entrenando bajo las órdenes de Alfredo Caballero. La etapa de acondicionamiento físico ya quedó atrás, y su físico respondió de manera muy favorable. En el gimnasio ha desarrollado una combinación de potencia y velocidad que no había alcanzado antes.

“Miguel está llegando a su etapa de madurez como persona y como boxeador, tiene 26 años, su organismo se está acostumbrando a asimilar las cargas de trabajo para un atleta de alto rendimiento y está dando los mejores resultados. Su más alto punto en la curva de rendimiento está por alcanzarlo y lo vamos a mantener ahí por bastante tiempo”, dijo el reconocido entrenador Caballero.

Su compromiso ante Román es de gran importancia, pues además del “pique” deportivo, boxísticamente le significa mucho a Berchelt, pues de ganar no sólo estaría superando al rival en turno, sino que se trata de su retador oficial, lo que le permite a él y a sus empresa promotora buscar las mejores alternativas para el futuro inmediato del campeón mundial.

Con este panorama, como defensas opcionales llaman la atención los nombres de los clasificados Johnny González, Jason Sosa y Ricardo Núñez. Para unificar, los campeones Gervonta Davis de la AMB, Tevin Farmer de la FIB y Masayuki Ito de la OMB. Para esperar a un campeón mundial Pluma, Gary Russell Jr, Leo Santa Cruz u Oscar Valdez. Y para retar a un campeón mundial Ligero, las grandes peleas que podrían hacerse ante Mikey García y Vasyl Lomachenko.

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