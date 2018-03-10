Incumple rival de Óscar Valdez en la báscula

CALIFORNIA.- El británico Scott Quigg falló en la báscula para su pelea de este sábado ante el campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo, el mexicano Óscar Valdez, por lo que ha perdido toda oportunidad para contener por el título.

El inglés registró 128.8 libras cuando el límite de la división es de 126, por lo que la Comisión de Boxeo del estado de California le informó que por reglamento no le daría oportunidad de un segundo pesaje pues excedía las dos libras que tienen establecidas como límite.

Ante esto, si Valdez gana o empata ante Quigg retendría su fajín del CMB, pero en caso de ser derrotado por el europeo, el título quedaría vacante, como sucedió en la pasada pelea de Luis ‘Pantera’ Nery ante Shinsuke Yamanaka.

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