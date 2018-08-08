Jackie Nava, ansiosa de subir al cuadrilátero

México. Ansiosa por su regreso al ring, la boxeadora mexicana Jackie Nava se declaró lista para enfrentar este sábado a la venezolana Alys Sánchez, consciente de que una buena o mala actuación sería determinante en su futuro inmediato en esta actividad.

“Estoy ansiosa, creo que todo lleva su tiempo, pero ya lista para un buen regreso, llevamos más de tres meses entrenando, estuvimos cuatro semanas en Jiquipilco, una semana para acomodarnos a la altura y después a trabajar fuerte, creo que vamos a dar una buena pelea”, dijo.

La pugilista tijuanense dejó en claro que pese a su inactividad boxística de más de 18 meses “siempre estuve activa, no dentro del gimnasio, pero sí corriendo, haciendo actividad física, trabajando el acondicionamiento, por eso quisimos regresar de una manera pronto, estamos listas”.

Pero tiene claro que si el sábado no se siente como ella quiere o como le gustaría hacerlo, “hay que tomar decisiones inteligentes, hay muchas oportunidades abajo del ring dentro del deporte que también puedes lograr y salir adelante”, dijo Jackie, quien confía verse bien y pelear a finales de año con Mariana “Barby” Juárez.

Luego del nacimiento de su hija Frida, su vuelta al ring se dio en mayo de 2014 precisamente ante Alys, a quien ya conoce y de la que deberá tener cuidado, pues la mandó a la lona en el primer round antes de noquearla.

“Ya peleé con ella, es muy fuerte, está más alta que yo, hace buen trabajo físico, me sorprendió en el primer round, hay que estar muy alerta”, expuso la “Princesa azteca”, quien dejó en claro que sin importar la rival, cualquiera es complicada.

“Ahorita ninguna rival es fácil, sobre todo después de un regreso de año y medio sin estar arriba del ring, hay que estar atentos desde el inicio, la vez pasada me sorprendió por un descuido, hay que buscar bien estar alertas, sabemos que podemos hacerlo”.

Con la madurez y experiencia necesarias para disfrutar todo lo que hace rumbo a la pelea del sábado en la Arena Ciudad de México que podrás ver por aztecadeporte.com y Azteca 7, aseveró que su intención es seguir en el boxeo de paga, pero después de esta pelea tomará la decisión adecuada.

“Quiero boxear hasta que pueda, hay muchos con más de 40 años que dan buenas peleas y están activos, quizá yo digo que solo este año y quizá no, si mi cuerpo y mi cabeza lo quieren (seguir), por qué no”, puntualizó la tijuanense.

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