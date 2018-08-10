Jackie Nava libra bien la báscula

México. La boxeadora mexicana Jackie Nava se declaró lista para ver acción este sábado, luego de cumplir en la ceremonia de pesaje para su encuentros de este sábado que podrás ver por aztecadeportes.com y Azteca 7 a partir de las 22.30 horas.

En evento que se realizó en la Arena Ciudad de México, mismo escenario que albergará la velada que presentarán las empresas Zanfer y Promociones del Pueblo, las protagonistas de la velada cumplieron bien el requisito de la báscula.

La “Princesa Azteca” Jackie Nava detuvo la balanza en 54.700 kilos, 100 gramos más que la venezolana Alys Sánchez, para el pleito que sostendrán a 10 giros en la división supergallo.

Por su parte, la “Barby” Juárez, quien realizará la quinta defensa del título gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), registró peso de 53.500 kilos, el límite de la división, para su pelea contra la japonesa Terumi Nuki (53.000 kilos).

De salir con la mano en alto Mariana, quien va por la quinta defensa de su cetro, y Jackie, quien volverá al ring tras 18 meses de inactividad, podrían enfrentarse a finales de año y en este mismo escenario capitalino.

También verá acción el ex monarca mundial Hugo “Cuatito” Ruiz, quien chocará en pelea a ocho asaltos en supergallo con Dennis “Martillo” Contreras, ambos luego de superar la báscula con idéntico 55.300 kilogramos.

Otras contiendas de esta velada serán la del invicto estadounidense Dewayne Beamon (15-0, 11 kos) contra el capitalino Julio César “Rey” Martínez (10-1, 7 kos), a ocho asaltos en mosca, y la de Adrián Curiel frente a Alejandro Villaseñor en minimosca.

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