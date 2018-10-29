Jackie Nava, por su noveno título mundial

Ciudad de México. La legendaria Jackie Nava, y la siempre espectacular, Yazmín Rivas, compartirán escenario el próximo sábado, encabezando la espectacular función de Zanfer de doble campeonato mundial, “Historia en Tijuana”, a realizarse en el Auditorio Municipal de esta ciudad fronteriza, con transmisión por la Casa del Boxeo, Azteca 7.

La ‘Princesa Azteca’, Jackie Nava (34-4-3, 15 ko’s) buscará el campeonato mundial Gallo AMB, cuando desafíe a la colombiana Dayana Cordero (17-5-3, 12 ko’s), en una contienda en la que la tijuanense va por su noveno campeonato del mundo, mientras que la nacida en Colombia y radicada en Panamá hará la primera defensa de su cetro.

Por su parte, la “Rusita” Yazmín Rivas (38-10-1, 11 ko’s) expondrá por primera vez su campeonato mundial Supergallo AMB, cuando se enfrente a la argentina Cristina del Valle Pacheco (11-11-2, 2 ko’s). Rivas estrenará su tercer campeonato en distintas divisiones, mismo que conquistó el pasado mes de mayo en Colombia, cuando noqueó en tres rounds a Liliana Palmera. La “Rusita” ha sido campeona del mundo Supermosca y Gallo.

Jackie Nava cerrará este viernes su campamento de altura en el Estado de México, donde ha logrado un acondicionamiento físico, fortaleza y velocidad al nivel de las mejores preparaciones que se le recuerden.

Se espera que el Auditorio Municipal luzca a su máxima capacidad el sábado 10 de noviembre, ya que la “Princesa Azteca” es toda un ídolo en su natal Tijuana, donde no pelea desde mayo de 2014, cuando se levantó de la lona para noquear a Alys Sánchez, en una función que incluso, dejó gente fuera.

El primer campeonato mundial que ganó Jackie Nava, en febrero de 2005, fue precisamente el que disputará el sábado: Gallo AMB. Jackie Nava ha realizado 23 peleas de campeonato mundial y en su única pelea de este año, noqueó en siete rounds a Alys Sánchez.

