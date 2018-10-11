Jackie Nava va por su noveno título mundial

Jackie Nava (34-4-3, 15 ko’s) desafiará a la campeona Gallo AMB, la colombiana radicada en Panamá, Dayana “Diamante” Cordero (17-5-3, 12 ko’s) el sábado 10 de noviembre en Durango, en busca de su noveno campeonato del mundo, segundo en peso Gallo.

Nava realiza una intensa preparación a doble sesión, con trabajo físico por la mañana supervisado por su preparador, Raúl Robles, en la que ha respondido de maravilla, su físico luce en excelente estado, sin problemas para marcar el peso Gallo y con la condición, velocidad y resistencia a tope.

Mientras que por la tarde trabaja el aspecto técnico y táctico, con sus entrenadores Miguel Reyes y Mario Mendoza y un grupo de sparrings que la exigen al máximo y la atacan de manera consistente con golpes de poder, dado el estilo agresivo y fajador de su rival en turno.

El primer título mundial que ganó fue precisamente el que buscará este 10 de noviembre, el Gallo AMB. Y ha sido siete veces campeona mundial Supergallo, cuatro reconocida por el CMB y tres por la AMB, aunque entre 2014 y 2015 tuvo en su poder ambos cetros de manera simultánea, cuando siendo campeona de la AMB, lo unificó al vencer a la campeona del CMB, Alicia Ashley.

Su rival en turno, la “Diamante” Cordero, tiene 22 años de edad, pero debutó siendo una adolescente, a los 14 años de edad. Disputó tres campeonatos del mundo, hasta que se proclamó campeona mundial Gallo interina AMB, en enero de 2016, al noquear en cuatro rounds a Sayda Mosquera. Ha defendido este cetro en cuatro ocasiones.

Su porcentaje de nocauts es muy alto, con 12 nocauts en 17 victorias, y se ha medido a rivales de primer nivel como Sayda Mosquera, Shannon O’Connell, Carolina Rodríguez, Alejandra Oliveras y Paulina Cardona. Será la primera vez que pelee en territorio mexicano. Combate que podrás seguir por Azteca 7, la Casa del Boxeo y www.aztecadeportes.com.

Originalmente Nava se enfrentaría a Mariana Juárez el 27 de octubre, pero no se pudo concretar en la etapa de negociaciones. “Yo estaba más que dispuesta a pelear con ella, pero veo que Juárez aún la piensa para enfrentarme, tendrá que hacerlo tarde temprano, la gente, los medios, los expertos lo piden”, expresó Nava.

Ciudad de México, 6 de septiembre de 2014. Jackie Nava durante la función doble de campeonato mundial, celebrado en la Nueva Arena Ciudad de Mexico. Foto: Imago7/Ernesto Pérez M.|Ernesto Pérez M.

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