Jackie Nava y Carolina Álvarez cumplen en la báscula

La leyenda activa del boxeo femenil en México, y máxima ídolo de Tijuana, la “Princesa Azteca” Jackie Nava, subirá al ring del Auditorio Municipal de su ciudad natal este sábado, en busca de seguir haciendo historia. Su rival, la venezolana Carolina “Fiera” Álvarez, buscará la victoria más importante de su carrera.

Jackie Nava (34-4-3, 15 ko’s) se enfrentará a Carolina Álvarez (19-9-4, 9 ko’s) estando en disputa el título mundial Gallo WBA, encabezando una multiestelar cartelera que presenta Promociones Zanfer, este viernes, en una concurrida ceremonia de pesaje en Macro Plaza Tijuana, tanto la “Princesa Azteca” como la “Fiera” pasaron sin problemas el requisito de la báscula, mostrando físicos bien trabajados y gran confianza.

“Esperamos ver el Auditorio lleno, agradezco a mi gente de Tijuana todo el apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera y este sábado va por ese público fiel que siempre está presente, vamos a dar una gran pelea y a lograr la victoria, cueste lo que cueste”, dijo una entusiasmada Nava, emocionada al responder a tanto cariño de la gente con peticiones de posar para las “selfies” y a dar autógrafos después de haber superado el trámite del pesaje.

La tijuanense Nava, quien va por su noveno título mundial en dos divisiones mostró de nuevo un físico impresionante, bien tonificado, trabajado y un abdomen de hierro.

Por su parte, una concentrada y muy fuerte “Fiera” Álvarez dijo segura que el tiempo de la “Princesa Azteca” ha llegado a su fin, y que la “Historia en Tijuana” ser dará porque la de este sábado será la última pelea de Nava, ya que la retirará del boxeo con una derrota contundente.

Tampoco la campeona del mundo en tres divisiones, Yazmín “Rusita” Rivas (38-10-1, 11 ko’s) y su rival, la argentina Cristina del Valle Pacheco (11-11-2, 2 ko’s) tuvieron dificultades para dar el peso y se espera una pelea de alta escuela boxística en donde la mexicana hará la primer defensa de su cetro.