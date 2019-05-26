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Fútbol

Jackie Nava y Marcela Acuña empatan en Puerto Vallarta.

Empate entre Nava y Acuña en cerrada contienda

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Escrito por: Azteca Deportes

Puerto Vallarta, Jalisco.- La tijuanense Jackie Nava no logró explotar en su esperada pelea ante la argentina Marcela Acuña, pues la sudamericana se plantó fuerte en territorio tapatío, en 10 rounds los jueces decidieron el empate.

El primer la boxeadora mexicana y la argentina, se estudiaron mutuamente, mientras que en el segundo asaltó Jackie Nava se mueve ante Acuña, buscando conectar, sin embargo, la argentina elude a la mexicana, estudiando sus movimientos.

Nava, en el cuarto episodio no encuentró el espacio para conectar a Acuña, la boxeadora tijuanense necesitaba arriesgar un poco más, en el cuarto asalto Acuña caminó en el ring, escapando de los golpes de Nava, que queda un tanto desesperada en el pleito.

Ya en el quinto, la argentina mantiene el ritmo; Jackie Nava tiene que echar el resto si quiere salir con el triunfo en Vallarta, en el round 6, Jackie Nava se esforzó pero le faltó fuerza y contundencia para dañar a Acuña.

La mexicana no encontró el momento justo para tumbar a la sudamericana, la pelea va a la recta final en Vallarta, donde Jackie se encontró con una aguerrida Acuña.

Los jueces dan la decisión final: Jackie Nava y Marcela Acuña empataron en la pelea celebrada en Vallarta.

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