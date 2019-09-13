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Jaime Munguía cumple en báscula y está listo para defender título

Munguía VS Allotey, Sábado 11:00 pm, Azteca 7.

@jaimemunguia15
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Escrito por: Azteca Deportes

Jaime Munguía cumplió en la báscula, en el segundo intento, y se declaró listo para realizar la quinta defensa del título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), su última pelea en la división, ante el ghanés Patrick Allotey.

Los protagonistas de la velada que se realizará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, cumplieron con el último requisito para la pelea estelar de la velada, en la que también estará en juego el Cinturón Maya II del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Munguía, que en días recientes dijo que ya le cuesta dar el límite de la división, por eso subiría a los medianos en busca de nuevos retos, registró peso de 154.2 libras en el primer intento, por lo que debió pesarse sin ropa para marcar las 154 y declararse listo.

Allotey (40-3, 30 KO's), quien buscará terminar con el invicto del tijuanense (33-0, 26 KO's) y hacer realidad su sueño, marcó peso de 153 libras, una abajo del límite.

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