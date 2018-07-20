Jaime Munguía estrena título ante peligroso Liam Smith

Las Vegas, EUA. Con el propósito del primer paso para consolidarse como un sólido campeón, el boxeador mexicano Jaime Munguía estrenará su título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el británico Liam Smith que podrás ver a través de aztecadeportes.com y Azteca 7 este sábado a partir de las 22:30 horas.

El Hard Rock Hotel y Casino de Las Vegas será el escenario donde Munguía tendrá el turno estelar de la velada este sábado, en un choque que parece complicado, pues enfrente estará un exmonarca, que quiere de vuelta el cetro de las 154 libras.

Con apenas cinco años como pugilista profesional, el llamado “Destructor” Munguía quiere hacer honor a su apodo ante Smith y en la que será su cuarta pelea del año.

Munguía ha noqueado en 25 de sus 29 victorias y tiene una racha de seis en fila, misma que quiere ampliar ante el experimentado “Beefy” Smith, quien apenas tendrá su primera pelea del año.

Smith era el retador del estadunidense Sadam Ali para la pelea del pasado 12 de mayo, pero un problema médico le impidió ser parte de la velada y Munguía ocupó ese lugar, y para sorpresa de todos acabó en cuatro giros con Ali.

Con récord de 26-1-1, 14 nocauts, el único revés de Smith fue el 17 de septiembre de 2016 en el AT&T Stadium de Arlington, donde perdió el título superwelter OMB con Saúl “Canelo” Álvarez, mismo que ya había defendido dos veces.

Munguía destacó su trabajo bajo las órdenes de Robert Alcázar, a su consideración la mejor preparación de su carrera, por lo que está listo para defender su invicto, el título y buscar mejores oportunidades, incluida una unificación, aunque antes de pensar en ello deberá ganar.

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