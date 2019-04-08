Jaime Munguía expondrá cetro de la OMB ante irlandés Dennis Hogan

Jaime Munguía regresará a suelo mexicano para poner en juego su título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cuando enfrente al irlandés Dennis Hogan el sábado 13 de abril.Ambos pugilistas se verán las caras en la función que se llevará a cabo este sábado en la Arena Monterrey.

Munguía llegará a este combate con un récord de 32 victorias sin derrota, con 26 por nocaut, mientras el radicado en Australia lo hará con 28 triunfos , un revés y un empate, con siete por la “vía del cloroformo”.

En el respaldo, Diego de la Hoya (21-0-0, 10 KO’s ) enfrentará en peso pluma, a diez rounds, a Enrique “Duende” Bernache (24-12-0, 12 KO’s).

En otras peleas, Irving Turrubiates (19-0-0) enfrentará Alex Rincón (6-0-0), mientras Daniel “Cejitas” Valladares (19-1-0) hará lo propio con Javier Alejandro González (14-0-0).