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Fútbol

Jaime Munguía por segunda defensa titular

El mexicano Jaime Munguía buscará este sábado la segunda defensa del título superwelter de la OMB ante el canadiense Brandon Cook.

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LAS VEGAS, NV - JULY 21: WBO junior middleweight champion Jaime Munguia of Mexico poses with his belt after his unanimous decision victory over Liam Smith of England on July 21, 2018 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Steve Marcus/Getty Images)|Steve Marcus/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Las Vegas, EUA. Con errores detectados y corregidos luego de su última pelea, el mexicano Jaime Munguía buscará este sábado la segunda defensa del título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el canadiense Brandon Cook.

La pelea coestelar de la velada que estelarizarán Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin será protagonizada por el invicto Munguía (30-0, 25 KOs), quien prometió una pelea espectacular ante Cook (20-1, 13 KOs).

Fue el pasado 12 de mayo cuando el tijuanense tuvo una gran demostración para noquear en cuatro asaltos a Sadam Ali y proclamarse campeón mundial, y aunque en su primera defensa le costó trabajo, pudo superar por decisión unánime a Liam Smith.

Esa pelea realizada el 21 de julio dejó mucho aprendizaje al pupilo de Roberto Alcázar, seguro de que corrigió errores y listo para demostrarlo, además de que prometió dejar "calientito" el ring para el combate entre "Canelo" y "GGG".

Será la segunda pelea seguida del mexicano en Las Vegas, listo para dar una gran demostración y poner de manifiesto su calidad ante un oponente que va por su tercer triunfo en fila y dar la sorpresa ante el mexicano.

Recuerda Canelo vs Golovkin en vivo por aztecadeportes.com y Azteca 7 a partir de las 21:00 horas en La Casa del Boxeo.
[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/los-protagonistas/2018-09-14-08-26/andy-sola-le-pone-bigotes-a-los-boxeadores/)

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