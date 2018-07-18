Jaime Munguía realizará su primera defensa

México. Satisfecho y en óptimas condiciones dijo sentirse el Campeón Mundial Superwelter de la OMB, el tijuanense Jaime Munguía para realizar la primera defensa de su cinturón este sábado ante el británico Liam Smith en Las Vegas.

Munguía (29-0-0, 25 Ko’s) y Smith (26-1-1, 14 Ko’s) chocarán en el combate estelar de la velada que montará Golden Boy Promotions, en asociación con Promociones Zanfer y Frank Warren, en el Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas, Nevada que transmitirá en México Azteca 7, La Casa del Boxeo.

“Estoy muy satisfecho por la gran preparación que hice junto con mi equipo, incluso aún mejor que la pasada en donde gané el campeonato (ante Sadam Ali) ya que es algo que no voy a soltar, ya nadie me lo quita, es mi sueño hecho realidad y apenas empiezo a disfrutarlo”, comentó el boxeador de apenas 21 años de edad, quien realizó de nuevo la preparación en California en el gimnasio de Robert Alcázar, con quien trabajará por segunda ocasión.

Sobre su combate con Smith, reconoció que no será algo fácil pues el europeo cuenta ya con muchas más experiencia que él.

“No es un rival fácil el que tengo enfrente, tiene mucha experiencia, ha peleado con grandes nombres y por algo es el retador mandatorio. Aun así creo que yo tengo más calidad que él y más facultades para ganarle, no estoy confiado, pero si en mi gran preparación”, aseguró Munguía Escobedo.

El mexicano ganó el título mundial Superwelter de la OMB apenas el pasado 12 de mayo al aplastar en cuatro asaltos al favorito monarca Saddam Alí y rápidamente la Organización Mundial de Boxeo ordenó la primera defensa para este sábado ante Smith.

“No tuve descansos después de la pelea con Ali, hicimos gira de medios de casi dos semanas cuando gané y después de ahí me regresé directo a entrenar a California pero creo que me va a beneficiar porque nunca perdí la forma”, afirmó el orgullo de Tijuana.

Munguía agregó que de nuevo tuvo buenos sparrings en la concentración que le exigieron bastante, ademas de una gran preparación física con su equipo de trabajo.

¨Esa vez me siento más explosivo y fuerte, del peso no tengo problemas y seguro no habrá, me enfrentaré a un retador que va al choque y eso me gusta para que la pelea se acabe por nocaut¨ externó Jaime, quien mañana viaja a Las Vegas, Nevada con su equipo de trabajo.

Jaime Aarón, quien es entrenado por el experimentado y reconocido Robert Alcazar, debutó en Las Vegas en el mes de diciembre pasado en la cartelera que estelarizaron Orlando Salido y Mickey Román.

“Cuando peleé en Las Vegas en diciembre la verdad que no me pasaba por la cabeza estar estelarizando una pelea en ahí tan rápido y menos siendo el campeón del mundo, así es el boxeo gracias a Dios se no están dando las cosas y le seguiremos echando ganas para mantenernos en esta posición”.

Por el último, agradeció al equipo que le ha llevado su carrera profesional desde sus inicios así como a la gente que siempre ha estado a su lado.

“Quiero agradecer a mi empresa Zanfer y a mi promotor Fernando Beltrán, a Box Azteca y a toda la gente que siempre me apoya y me empuja a seguir adelante, quiero dedicar esta pelea a todos ellos porque sin ellos no estuviera en donde estoy ahorita”, finalizó Munguía quien es el octavo boxeador mexicano en ganar el título mundial de peso Superwelter.

2013 fue el año en el que debutó Jaime Munguía como boxeador profesional

2008 entró al profesionalismo Liam Smith

86% de las peleas de Munguía las ha ganado por nocaut

50% de sus combates los ha ganado Smith por la vía del cloroformo

8 años es menor Munguía que Smith

[VIDEO](http://www.aztecadeportes.com/capitulos/box-azteca/2018-07-15-00-18/lucas-matthysse-vs-manny-pacquiao--a-resumen/)