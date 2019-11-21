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Jaime Munguía va por nuevo desafío: peleará en peso medio

El 11 de diciembre, el mexicano se medirá ante Garry O’Sullivan, en Texas.

Munguía
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Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Jaime Munguía hará su debut en la división de peso medio el 11 de enero, cuando enfrente al irlandés Gary O’Sullivan en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Luego de un exitoso paso en la división superwelter, en la cual fue campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), título del que hizo cinco defensas, el invicto tijuanense volverá a la actividad en 2020 en busca de nuevos retos.

“Me siento muy contento de estar empezando este año 2020 con una gran pelea en un gran escenario como lo es San Antonio, Texas", dijo el invicto Munguía, quien tiene récord profesional de 34-0, 27 por la vía rápida.

En espera de que la afición lo cobije y le responda en San Antonio, garantizó que él y su oponente ofrecerán una gran pelea, donde buscará demostrar el trabajo realizado y que es superior.

“Vamos a brindarles una gran pelea ante un gran rival que es Gary O'Sullivan. Es un gran peleador, es fuerte, pero venimos bien preparados. Vamos a hacer un gran trabajo y dejar en claro quién es el mejor arriba del ring”.

Con récord de 30-3, 21 nocauts, el irlandés aseguró que es un sueño hecho realidad enfrentar a Munguía, en busca de lograr su tercer triunfo de manera seguida y darle su “bienvenida” a Jaime en las 160 libras.

“Es aún mejor que sea mexicano. Crecí viendo a los grandes campeones mexicanos y tener la oportunidad de medirme ante Jaime es un honor. Haré todo lo posible en mi preparación para esta pelea, no recuerdo sentirme más motivado por cualquier otra pelea en mi carrera hasta ahora, será una guerra de la que se hablará en años”.

Oscar de la Hoya, de Golden Boy Promotions, comentó que la pelea del 11 de enero será una “explosión” con un pugilista como Jaime, quien está en desarrollo como una gran estrella de este deporte.

Fernando Beltrán, de Zanfer, empresa que dirige los destinos de Jaime, se mostró orgulloso del tijuanense, “para mí es el mejor peleador mexicano y más querido, Iniciará el año ante un muy duro rival en su primera pelea en peso mediano".

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