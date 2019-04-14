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Jaime Munguía vence a Dennis Hogan por decisión mayoritaria

¡Poder Azteca! Munguía vence a Dennis Hogan

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Jaime MUNGUÍA (MEX) vs Dennis -HURRICANE- HOGAN (IRL), during the boxing match, WBO World Super Welterweight Title, 154 Lbs, at the Monterrey Arena, Nuevo León, Mexico, on April 13, 2019. <br> <br> Jaime MUNGUÍA (MEX) vs Dennis -HURRICANE- HOGAN (IRL), durante la pelea de box, Título mundial súper welter de la OMB, 154 Lbs, en la Arena Monterrey, Nuevo León, México, el 13 de Abril de 2019.|Jorge Martinez/MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

Monterrey.- Jaime Munguía volvió a demostrar su calidad para conseguir la cuarta defensa del título Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), tras imponerse por decisión mayoritaria al irlandés Dennis Hogan, en la Sultana del Norte.

Una pelea disputada con un digno rival, Munguía se impuso con puntuaciones de 114-114, 115-113 y 116-1120.

Con este resultado, el tijuanense logró la cuarta defensa de su cetro y mejoró su récord a 33-0, 26 por la vía del nocaut, mientras que el europeo sufrió la segunda derrota de su carrera.

El irlandés se movía por todo el ring en el inicio y Munguía soltó pocos impactos en el primer asalto, de estudio, donde los gritos de un pequeño grupo de irlandeses pronto eran apagados por el apoyo a Jaime de casi 10 mil aficionados.

Munguía buscó llevar contra las cuerdas al irlandés, sin éxito, en el tercer asalto el tijuanense soltó peligrosas derechas y un par que impactaron en el rostro Hogan.

El cuarto episodio, el irlandés mostró su poder de puños; al menos tres impactos de izquierda recetó al rostro del boxeador azteca, quien respondió con ganchos y volados.

El tijuanense buscó hacer daño en las zonas blandas en el quinto capitulo y después Munguía cambió de estrategia y con golpes sólidos, ganchos al hígado y al rostro, pero Hogan puso resistencia ahasta el final del combate.

En los episodios finales el irlandés conectó en repetidas ocasiones a Munguía, quien recibió la izquierda repetidas veces, pero también acertó impactos que lo llevaron a la victoria.

Al final, los jueces determinaron la victoria justa para el actual monarca de las 154 libras.

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