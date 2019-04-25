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Fútbol

Juan Francisco “Gallo” Estrada busca revancha

El ‘Gallo’ se enfrenta a Srisaket Sor Rungvisai en California.

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April 23, 2019; Venice, CA; Juan Francisco Estrada during the open media workouts at Muscle Beach in Venice, CA. The fight card will take place on April 26th at The Forum in Los Angeles, CA. Mandatory Credit: Ed Mulholland/Matchroom Boxing USA|Ed Mulholland/Ed Mulholland/Matchroom Boxing USA

Escrito por: Azteca Deportes

El mexicano Juan Francisco "Gallo" Estrada enfrenta este fin de semana al tailandés Srisaket Sor Rungvisai en pelea de revancha por el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en velada a desarrollarse en Inglewood, California. Ese escenario será testigo de grandes combates, el "Gallo" Estrada enfrentó al asiático el 24 de abril de 2018 y el mexicano desarrolló un pujante combate que al final los jueces calificaron con 114-114, 117-111 y 115-114 a favor Sor Rungvisai, en lo que fue la segunda defensa de su trono.

Dadas las características de la pelea del mexicano, quien quedó sorprendido de aquel resultado, y la controversial decisión de los jueces, se acordó la decisión de esta revancha.

Diversos analistas coinciden todavía en que aquella pelea fue muy cerrada y ahora el cuestionamiento es que, si el mexicano ya tiene descifrado por completo el estilo del asiático, porque en aquella ocasión se tomó los primeros rounds para hacerlo y aunque cerró excelente, en el inicio perdió puntos.

También se cita la experiencia de ambos, el campeón con un récord de 47-4-1, 41 nocauts, y el retador de 38-3, 26 nocaut, aunque al mexicano le dan un factor a favor, sus 29 años, por 32 del asiático, y una mejor preparación física.

En esta función se enfrentarán también por la unificación del trono de peso supergallo el estadunidense Daniel Román, poseedor del título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el australiano Terence John Doheny, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

También para los fans se ofrece el combate entre el mexicano Humberto "Zorrita" Soto (69-9-2,37 nocauts) y el estadunidense Jessie Vargas (28-2-2,10 nocuts), excampeones mundiales de peso superwelter.

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