Juan Manuel Márquez celebra 45 años de edad

México. La leyenda del boxeo Juan Manuel Márquez cumple 45 años de edad y lo hará inactivo, pues hace un año decidió “colgar los guantes”.

Un 23 de agosto de 1973, en la Ciudad de México, nació Juan Manuel Márquez Méndez, unos de los mejores boxeadores mexicanos de toda la historia.

Debutó el 29 de mayo de 1993, cuando tenía 19 años en contra de Javier Durán, en el que resultó descalificado y perdió el encuentro; sus primeros encuentros pasaron desapercibidos para la afición mexicana.

Pero fue hasta 2003, cuando Juan Manuel ganó el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división pluma en contra de Manuel Medina, que empezó a destacar.

En la división pluma, conquistó cetros de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En 2007 ganó el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, al derrotar a Marco Antonio Barrera, con lo que se convirtió en el segundo boxeador que conquisto títulos en los cuatro organismos del pugilismo.

También peleó en la división de peso ligero y superligero, en el que fue campeón del título The Ring, AMB y WBO; y aunque intento en peso welter, perdió contra Timothy Bradley.

(L-R) Manny Pacquiao throws a right at Juan Manuel Marquez during their welterweight bout at the MGM Grand Garden Arena on December 8, 2012 in Las Vegas, Nevada.|Al Bello/Getty Images

“Dinamita” es reconocido por su eterna rivalidad con el filipino Manny “Pac man” Pacquiao, con el que sostuvo cuatro enfrentamientos, el primero en 2004, en el cual quedaron empatados; las dos siguientes en 2008 y 2011, fueron polémicas derrotas por decisión unánime.

El último enfrentamiento entre estos dos fue el 8 de diciembre de 2012, y el mexicano logró conmocionar al país entero cuando noqueó al “asesino de mexicanos” con tremando derechazo, por el cual el filipino estuvo varios segundos en la lona.

Luego de 24 años de carrera, Juan Manuel “Dinamita” Márquez decidió retirarse del cuadrilátero, tras varios intentos fallidos por lesiones.

El mexicano es recordado por subir a cada una de sus peleas dejando todo el talento y el corazón en los puños, con 56 victorias, siete derrotas y un empate, 40 triunfos por la vía del nocaut y en ninguna de sus derrotas vio la lona.

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