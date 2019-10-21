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Julio César Chávez, el mejor de la historia

En la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo JC Chávez fue nombrado “Gran Jefe Maya”

Julio César Chávez
|@WBCBoxing

Escrito por: Azteca Deportes

Cancún, México. El gran campeón Julio César Chávez fue homenajeado en la 57 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) donde fue nombrado “Gran Jefe Maya” y considerado el mejor boxeador mexicano de toda la historia.

El reconocimiento a JC Chávez fue entregado por su madre donde el ídolo mexicano recordó cuando en sus inicios prometió que le compraría una casa y gracias a dios lo logró sacándola también de trabajar.

Julio, miembro del Box Azteca Team”, declaró estar “bien contento y bien orgulloso no esperaba ver a mi madre… fue una gran sorpresa de verdad, bueno que los homenajes se hacen en vida y gracias a Dios lo puedo disfrutar en vida y valorar todo el esfuerzo y todo lo que hice en el boxeo”.

Chávez rodeado de una gran cantidad de periodistas añadió, “Gracias a Dios lo único bueno que no he perdido es el cariño y el amor de todo México porque la verdad en donde quiera que voy la gente me demuestra puro amor, puro cariño y pura bendición”.

Por último, el campeón recordó a don José Sulaimán por toda la ayuda que recibió del expresidente de la CMB en los buenos momentos como en los malos.

Julio César Chávez fue reconocido por el CMB como el mejor mexicano de la historia

Homenaje a Julio César Chávez

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