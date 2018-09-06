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Fútbol

Julio César Chávez estrena gimnasio

‘La Leyenda’ abrió su segundo gimnasio especializado en boxeo

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Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México. La noche de este miércoles, Julio César Chávez estrenó su segundo gimnasio llamado ‘J.C. Chávez Boxing Studio’, ubicado en Santa Fe, el cual enfocará sus esfuerzos en el deporte de los puños.

En el segundo complejo de este tipo para el campeón, también se integrarán clases funcionales para desarrollar una condición física y atlética que va de la mano con el box.

Chávez indicó que en este complejo, en una hora de entrenamiento se aprenderá del deporte y además se logrará tener un buen estado de salud.

El exboxeador tiene otro gimnasio en Polanco y abrirá uno más en la ciudad de Puebla.

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