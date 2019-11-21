Julio César Chávez vs Edwin Rosario: a 32 años del histórico KO

Las Vegas, EEUU.- Las más grandes e importantes historias del deporte mexicano están escritas en letras de oro y muchas de ellas están acompañadas del nombre de Julio César Chávez. El poderoso y talentoso boxeador mexicano tuvo grandes peleas a lo largo de su historia, pero el KO fulminante frente a Edwin Rosario es una de las más especiales.

Hoy se cumplen 32 años de aquella mágica historia del mexicano. Fue en aquel 21 de noviembre de 1987, en Las Vegas, Nevada cuando un joven César Chávez derrotó al puertorriqueño Edwin Rosario, en una inédita pero no sorpresiva victoria para el mexicano.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ egcm @Jcchavez115 hacía historia en serio hace hoy 32 años. KOT 11 a Edwin Rosario. ¡Memorable! pic.twitter.com/ubUDlowz2y — Eduardo Lamazón (@lamazon_oficial) November 21, 2019

La pelea se mantuvo pareja en los primeros rounds, el rival Edwin Rosario contestaba los golpes de Julio César Chávez y por momentos se veía mejor. Sin embargo, el histórico boxeador sonorense comenzó a presionar al rival. Golpe tras golpe, arriba, abajo, gancho al hígado y fuertes 'puñetazos' en el rostro.

El aguerrido combate culminó en el undécimo episodio, cuando el equipo de Rosario lanzó la toalla el réferi detuvo la pelea y Julio César Chávez se alzó como bicampeón mundial.

Además del trepitoso nocaut que el mexicano propinó al ‘boricua’, esta histórica pelea relata la primera vez en la historia, en la que Julio César utilizó su característica banda color rojo en la frente.

En aquel entonces, mucho se habló de las posibles maldiciones y malas vibras que la gente de Puerto Rico había lanzado sobre el peleador mexicano. A lo que, como respuesta para contrarrestar la ‘brujería’, Julio César Chávez portó durante la presentación una cinta roja, objeto que posteriormente se convirtió en un amuleto del pugilista nacional.

¡¡Solo a 3 DÍAS de poder disfrutar del ESPECTACULAR 'Pantera' Nery en @AztecaSiete!! 🤩 Será una pelea IMPERDIBLE. 👊💥#HayTiro este sábado a las 11:00 pm en La Casa del Boxeo🥊. pic.twitter.com/alWV4wFcyt — Box Azteca (@BoxAzteca7) November 20, 2019

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: