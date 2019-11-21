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Julio César Chávez vs Edwin Rosario: a 32 años del histórico KO

Las grandes figuras del deporte empiezan desde abajo y forjan el camino de su propia historia. Julio César Chávez, el que para muchos es el boxeador más grande de nuestro país, tuvo el día de hoy, pero hace más de tres décadas un capítulo que lo marcó de por vida.

Julio César Chávez
7 MAY 1994: JULIO CESAR CHAVEZ REGAINS HIS WBC SUPER LIGHTWEIGHT TITLE. THE BOUT WAS STOPPED AT 2:57 OF THE 8TH ROUND DUE TO A CUT ABOVE CHAVEZ’'S RIGHT EYE FROM A HEAD BUTT BY FRANKIE RANDALL AT THE MGM GRAND HOTEL IN LAS VEGAS. Mandatory Credit: Al Bello|Al Bello/Getty Images

Las Vegas, EEUU.- Las más grandes e importantes historias del deporte mexicano están escritas en letras de oro y muchas de ellas están acompañadas del nombre de Julio César Chávez. El poderoso y talentoso boxeador mexicano tuvo grandes peleas a lo largo de su historia, pero el KO fulminante frente a Edwin Rosario es una de las más especiales.

Hoy se cumplen 32 años de aquella mágica historia del mexicano. Fue en aquel 21 de noviembre de 1987, en Las Vegas, Nevada cuando un joven César Chávez derrotó al puertorriqueño Edwin Rosario, en una inédita pero no sorpresiva victoria para el mexicano.

La pelea se mantuvo pareja en los primeros rounds, el rival Edwin Rosario contestaba los golpes de Julio César Chávez y por momentos se veía mejor. Sin embargo, el histórico boxeador sonorense comenzó a presionar al rival. Golpe tras golpe, arriba, abajo, gancho al hígado y fuertes 'puñetazos' en el rostro.

El aguerrido combate culminó en el undécimo episodio, cuando el equipo de Rosario lanzó la toalla el réferi detuvo la pelea y Julio César Chávez se alzó como bicampeón mundial.

Además del trepitoso nocaut que el mexicano propinó al ‘boricua’, esta histórica pelea relata la primera vez en la historia, en la que Julio César utilizó su característica banda color rojo en la frente.

En aquel entonces, mucho se habló de las posibles maldiciones y malas vibras que la gente de Puerto Rico había lanzado sobre el peleador mexicano. A lo que, como respuesta para contrarrestar la ‘brujería’, Julio César Chávez portó durante la presentación una cinta roja, objeto que posteriormente se convirtió en un amuleto del pugilista nacional.

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