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Fútbol

Julio César Chávez vs Jorge “El Travieso” Arce

El combate será con fines benéficos.

Julio César Chávez

Escrito por: Mauricio Ventura

Regresan al cuadrilátero dos grandes guerreros mexicanos, Jorge “El Travieso” Arce y el “gran campeón mexicano” Julio César Chávez; se enfrentarán el próximo 22 de noviembre en Tijuana, Baja California .

Será un combate de exhibición con fines benéficos, todo lo recaudado de la taquilla se donará para apoyar al hijo de el ex campeón mundial José Luis Castillo quien sufrió un derrame cerebral.

El combate se realizará con guantes grandes de 14 o 16 onzas y llevarán puestas caretas, para evitar lesiones graves y será a tres rounds como mera exhibición.

Christian Castillo está hospitalizado en Tijuana tras una lesión cerebral que sufrió luego de realizar un entrenamiento de sparring.

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