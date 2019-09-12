Julio César Chávez y sus gloriosas peleas en el mes patrio
El Gran Campeón Mexicano es el ‘culpable’ de que en septiembre disfrutemos de grandes carteleras de boxeo.
Julio César Chávez González es uno de los responsables de que hoy gocemos de grandes peleas en el fin de semana más cercano al aniversario de la Independencia de México, que se celebra la noche del 15 de septiembre.
Revisemos el récord de “El Gran Campeón Mexicano” en esta fecha.
1
FECHA: 1984-09-13
RIVAL: Mario Martinez
EN JUEGO: Título mundial vacante superpluma CMB
RESULTADO: Gana por TKO
2
FECHA: 1991-09-14
RIVAL: Lonnie Smith
EN JUEGO: Título mundial superligero CMB
RESULTADO: Gana por decisión unánime
3
FECHA: 1992-09-12
REIVAL: Hector Camacho
EN JUEGO: Título mundial superligero CMB
RESULTADO: Gana por decisión unánime
4
FECHA: 1993-09-10
RIVAL: Pernell Whitaker
EN JUEGO: Título mundial welter CMB
RESULTADO: Empate mayoritario
5
FECHA:1994-09-17
RIVAL: Meldrick Taylor
EN JUEGO: Título mundial superligero CMB
RESULTADO: Gana por TKO en R-8
6
FECHA:1995-09-16
RIVAL: David Kamau
EN JUEGO: Título mundial superligero CMB
RESULTADO: Gana por decision unánime
7
FECHA: 1998-09-18
RIVAL: Oscar De La Hoya
EN JUEGO: Título mundial welter CMB
RESULTADO: Pierde por Retirada R-8
8
FECHA: 2005-09-17
RIVAL:Grover Wiley
EN JUEGO: El retiro
RESULTADO: Pierde por Retirada R-5
En resumen:
- JC Chávez González peleó en 8 funciones de “Grito de Independencia”
- Siete fueron de título mundial
- Ganó seis, perdió dos y empató una
- Su debut en funciones de “15 de septiembre” coincide con su primer título mundial (1984 vs “Azabache” Martínez)
- JC Chávez se retiró en una función de 15 de septiembre (2005 vs Grover Wiley)