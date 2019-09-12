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Fútbol

Julio César Chávez y sus gloriosas peleas en el mes patrio

El Gran Campeón Mexicano es el ‘culpable’ de que en septiembre disfrutemos de grandes carteleras de boxeo.

JC Chávez

Julio César Chávez González es uno de los responsables de que hoy gocemos de grandes peleas en el fin de semana más cercano al aniversario de la Independencia de México, que se celebra la noche del 15 de septiembre.

Revisemos el récord de “El Gran Campeón Mexicano” en esta fecha.

1

FECHA: 1984-09-13

RIVAL: Mario Martinez

EN JUEGO: Título mundial vacante superpluma CMB

RESULTADO: Gana por TKO

Chávez

2

FECHA: 1991-09-14

RIVAL: Lonnie Smith

EN JUEGO: Título mundial superligero CMB

RESULTADO: Gana por decisión unánime

Chávez

3

FECHA: 1992-09-12

REIVAL: Hector Camacho

EN JUEGO: Título mundial superligero CMB

RESULTADO: Gana por decisión unánime

Chavez

4

FECHA: 1993-09-10

RIVAL: Pernell Whitaker

EN JUEGO: Título mundial welter CMB

RESULTADO: Empate mayoritario

Chavez

5

FECHA:1994-09-17

RIVAL: Meldrick Taylor

EN JUEGO: Título mundial superligero CMB

RESULTADO: Gana por TKO en R-8

chavez

6

FECHA:1995-09-16

RIVAL: David Kamau

EN JUEGO: Título mundial superligero CMB

RESULTADO: Gana por decision unánime

JC Chávez

7

FECHA: 1998-09-18

RIVAL: Oscar De La Hoya

EN JUEGO: Título mundial welter CMB

RESULTADO: Pierde por Retirada R-8

Julio Cesar ChavezChavez vs Oscar de la Hoya



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8

FECHA: 2005-09-17

RIVAL:Grover Wiley

EN JUEGO: El retiro

RESULTADO: Pierde por Retirada R-5

CHÁVEZ

En resumen:

- JC Chávez González peleó en 8 funciones de “Grito de Independencia”

- Siete fueron de título mundial

- Ganó seis, perdió dos y empató una

- Su debut en funciones de “15 de septiembre” coincide con su primer título mundial (1984 vs “Azabache” Martínez)

- JC Chávez se retiró en una función de 15 de septiembre (2005 vs Grover Wiley)

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