La ‘Avispa’ Ortiz picó a la ‘Negrita’ León

Chihuahua.- Anabel ‘Avispa’ Ortiz impuso su experiencia para retener por décima ocasión su título mundial Paja WBA sobre una gran retadora venezolana Jenifer ‘Negrita’ León en el combate estelar celebrado en el club Britania en la Ciudad de Chihuahua.

La ‘Negrita’ León llegaba a este duelo en calidad de invicta y con seis nocauts en sus nueve peleas como profesional, pero este día se encontró con una experimentada mexicana que dio una lección a la valiente rival.

Ortiz de 32 años sufrió un corte debajo de la ceja izquierda en el séptimo asalto luego de un choque de cabezas.

Anabel mejoró su récord a 28-3, cuatro por la vía del nocaut, mientras que León sufrió el primer revés de su carrera (9-1, 6 KO) ante una rival que fue mejor.

La puntuación de los jueces fueron: 99-93, 99-91 y 98-92 todos a favor de ‘Avispa’ Ortiz ( 28-3-0, 4 ko’s), quien se mostró en este combate más agresiva ante una valiente venezolana León (10-1, 6 KO) quien perdió su invicto de forma digna.