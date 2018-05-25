La defensa en Mérida de ‘Alacrán’ será un gran acontecimiento

Mérida, Yucatán.- Mario Abraham Xacur y su promotora Max Boxing, en co promoción con su socio Zanfer Promociones, oficializó este viernes en Mérida siguiente parada de Miguel Berchelt camino a su esperada consagración.

Berchelt defenderá el sábado 23 de junio por tercera ocasión el cinturón mundial Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) ante el ex monarca argentino Jonathan Víctor Barros, un rival fuerte y con amplia experiencia internacional y Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá el histórico evento.

La magna velada se realizará en el Polyforum Zamná, un emblemático escenario asentado en Mérida, ciudad que es considerada la segunda casa del sólido monarca universal pues allí se abrió paso en el viril deporte, guiado por Abraham Xacur desde sus inicios y consolidado con el respaldo de Zanfer para llegar al trono.

Berchelt obtuvo la corona mundial el 28 de enero de 2017 al noquear al también mexicano Francisco "Bandido " Vargas en Indio, California, y defendió exitosamente dos veces la corona ante el japonés Takashi Miura y el ganhés Maxwell Awuku.

Mario Abraham destacó que la velada será uno de los "eventos más grandes del año en Yucatán" y señaló que Zanfer apostó en grande para montarla en Mérida, agradeciendo a sus socios de esa promotora internacional.

En una concurrida rueda de medios, en compañía de Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte de Yucatán y representante del Gobierno del Estado, y Santiago Basto Mejía, titular del boxeo en Mérida, se informó que los boletos saldrán a la venta la siguiente semana y tendrán de precio desde 200 pesos

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