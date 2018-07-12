La Princesa Azteca contenta por su regreso

La legendaria boxeadora mexicana Jackie ‘Princesa Azteca’Nava y la campeona mundial Mariana ‘Barby’ Juárez presentaron este jueves la velada que van a protagonizar el próximo 11 de agosto en la majestuosa Arena Ciudad de México, con la ilusión de ganar y enfrentarse después en esta misma sede en octubre próximo.

Nava (33-4-1, 14 Ko’s) romperá un ayuno boxístico de más de un año para medirse a la peligrosa venezolana Alys Sánchez (15-4-1, 4 Ko’s) en un esperado combate de revancha, y de ganar, entonces iría a un choque ante Mariana Juárez en un peso pactado de 120 libras.

“Contenta de estar de regreso, mucho tiempo estoy pensado si voy o no voy, me gusta mi trabajo, estamos de vuelta y venimos mucho mejor, trabajando en el Estado de México y mucho mejor, vamos con una rival que nos tiró esa vez en el primer round pero venimos mucho mejor, hay una pelea más importante pero nos enfocamos en la pelea de este 11 de agosto y después a pensar en la siguiente pelea”, mencionó Nava.

|Pablo Lozano

Por su parte, Juárez (49-9-4, 18 Ko’s) expondrá el cetro gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante la japonesa Terumi Nuki (10-3, 7 Ko’s), a quien ya venció en julio del año pasado por la vía de los puntos. Si se logra la victoria, también ‘Barby’ espera concretar una de las peleas más importantes de su carrera contra Nava.

“Súper contenta de volver a hacer una defensa más, es una revancha con una chica que tiene una gran pegada, primero a darle a esta pelea, agradecerle a Jackie que este regresando, se avecina una pelea muy interesante pero pensamos primero en este compromiso y luego a pensar en lo que viene más adelante”, señaló Mariana Juárez.

Acompaña a la Jackie ‘Princesa Azteca’Nava en busca de un nuevo título mundial a través de Box Azteca 7 La Casa del Boxeo el próximo 11 de agosto.

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