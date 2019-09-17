Los triunfos continúan para Jaime Munguía y Emanuel “Vaquero” Navarrete, tras sus triunfos del pasado 14 de septiembre se avecinan nuevos retos para estos dos jóvenes talentos mexicanos.

El campeón mundial super welter, Munguía, ha conseguido con esto su quinta defensa exitosa, la posibilidad de unificar está ahí presente, contra el campeón del WBC Tony Harrison de Estados Unidos, también está Julian Williams, este norteamericano tiene en su poder las coronas WBA Y IBF, otra opción podría ser que Munguia ya de el salto a los medianos en busca de conquistar su segunda división como campeón.

Por su parte el “Vaquero” ha demostrado ser de lo mejor en la división de los supergallos al noquear al filipino, Juan Miguel Elorde y una posible unificación podría ser contra el campeón del verde y oro, también mexicano Rey Vargas o el estadounidense Daniel Román de la WBA.